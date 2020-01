Schild beschädigt und Tankdeckel geöffnet

Ein unbekannter Täter beschädigte zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, ein Plastikschild "Einfahrt freihalten", das am Tor zu einem Anwesen in der Schlesierstraße angebracht war. Dem Besitzer entstand geringer Sachschaden. Weiterhin öffnete der Unbekannte den Tankdeckel eines dort geparkten Autos. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.