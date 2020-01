Schild angefahren

In der Nacht zum Sonntag wurde "Am Brünnlein" nahe der Gaststätte "Schweizerhof" ein Verkehrszeichen angefahren. Der Mast des Halteverbotszeichens wurde dadurch umgebogen und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich kurz darauf von der Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise (09221/6090). pol