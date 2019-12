Schild angefahren: 1000 Euro Schaden

Rund 1000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag in der Maintalstraße ereignete. Eine 58-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Kreisstraße LIF 2 von Schwürbitz kommend und wollte an der Einmündung zur Maintalstraße nach links abbiegen. Hierbei kam sie auf die Verkehrsinsel und beschädigte das darauf angebrachte Verkehrszeichen. pol