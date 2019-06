Die Marinekameradschaft Forchheim bietet Kindern ab acht Jahren den Einstieg in den Schiffsmodellbau an. Gefertigt werden kleine Schiffsmodelle aus Holz mit weitgehend schon vorgefertigten Teilen. Dieser zweite Kreativkurs findet am Sonntag, 23. Juni, von 14 bis 17 Uhr im Marineheim, Zur Staustufe 25, in Forchheim statt. Interessierte Eltern sind willkommen. Eine Kursgebühr inklusive Schiffsmodell wird erhoben. Für Marinejugendliche entstehen keine Kosten. red