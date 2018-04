Schifferdorf in Franken?!

Alle werden zum mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de aufgefordert. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Mittwoch, den 4. April 2018 ist HAFENLOHR. Die Stadt liegt im Landkreis Main-Spessart in Unterfranken. Tatsächlich liegt Hafenlohr auch am Wasser. Der Main fließt ganz idyllisch an dem kleinen Städtchen entlang. Die malerische Lage des Ortes lädt zum Verweilen und Innehalten an. Das Hafenlohrtal bildet den natürlichen Zugang zum Herzen des Spessarts mit seinen bis zu 800 Jahre alten Eichenwäldern. Erschlossen von einem Netz gut markierter Fern- und Rundwanderwege können Wanderer und Naturfreunde hier ihre Akkus richtig aufladen.



Gewinner

29 fleißige Rätsler haben teilgenommen, 22 lagen dabei mit dem unterfränkischen Hafenlohr richtig . Unter den richtigen Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Susanne Daubner" hat die gemeinde.inFranken.de-Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und danke an alle anderen fürs mitknobeln! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.

Nächste Woche wird dann wieder gerätselt. Wir freuen uns schon!