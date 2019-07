Schießen in Marktleugast

Die rührige Schützengesellschaft Marktleugast lädt zu ihrem diesjährigen Hauptschießen ein. An vier Schießtagen kann mit dem Luftgewehr, der Luftpistole und dem Bogen auf die Scheiben angelegt werden. Hinzu kommt für die Mitglieder der SG Marktleugast der jeweilige Königsschuss. Schießzeiten sind an den beiden Sonntagen 7. und 14. Juli von 10 bis 12 Uhr sowie mittwochs (10. und 17. Juli) von 19 bis 21 Uhr. Teilnehmen kann jeder, der Lust und Freude am Schießen hat. Auch Nichtmitglieder sowie Bürger aus der Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast sind eingeladen. Jeder Schütze bekommt einen Preis. Die Preisverteilung findet beim Schützenfest am Samstag, 7. September, ab 19 Uhr im Schützenhaus Marktleugast statt. kpw