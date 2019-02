Schießen auf Schneehasen

Nach dem erfolgreichen Westernschießen im Schützenhaus in Junkersdorf eröffnet der Field-Target-Shooting-Club Ebern seine Saison im Freien. Am Sonntag, 17. Februar, steht auf der Anlage des Clubs das "Schneehasenschießen" an.

Geschossen wird in den fünf Klassen des Regelwerks des Bund Deutscher Sportschützen (BDS). Auf 15 Bahnen (Lanes) sind 60 Treffer möglich. Die Schießanlage ist ab 11 Uhr geöffnet, die Einschießrange ab 11.30 Uhr nutzbar. Die Unterweisung erfolgt um 12.15 Uhr, ehe der Startschuss um 12.30 Uhr fällt. Die Waffen werden vor dem Start auf ihre Mündungsenergie kontrolliert. Es gelten die Bestimmungen des BDS-Sporthandbuches. Interessenten, die den Sport näher kennenlernen wollen, sind am Sonntag auf der Anlage willkommen. Der Eintritt ist frei. di