Schienenersatzverkehr wieder im Februar

Am Montag, 11. Februar, 1.25 bis 1.50 Uhr und am Sonntag, 17. Februar, 0.55 bis 2 Uhr hält die Bahn nicht in Kersbach, Baiersdorf und Bubenreuth bzw. in Nürnberg Rothenburger Straße und Nürnberg-Steinbühl, die Fahrgäste sind auf den Schienenersatzverkehr angewiesen, teilt die Bahn mit. Der Grund sind Bauarbeiten zwischen Fürth Hauptbahnhof und Nürnberg Hauptbahnhof.

Die S-Bahn von Forchheim S 39227 (Ankunft 1.33 Uhr in Nürnberg Hbf) hält am 11. Februar nicht in Nürnberg Rothenburger Straße und Nürnberg-Steinbühl. Als Ersatz fährt ein Bus vom Fürther Hauptbahnhof bis Nürnberg Hauptbahnhof. Der Bus erreicht den Nürnberger Hauptbahnhof 17 Minuten später.

In Gegenrichtung hält die S 39220 (Ankunft 1.49 Uhr in Bamberg) am 17. Februar nicht in Bubenreuth, Baiersdorf und Kersbach. Als Ersatz fahren Busse zwischen Erlangen und Forchheim. Fahrgäste werden von der Bahn gebeten, die 17 Minuten frühere Abfahrt bzw. die 45 Minuten spätere Ankunft der Busse in Erlangen zu beachten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Im Bus ist die Fahrradmitnahme möglich, falls genug Platz ist. red