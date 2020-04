Schienenersatzverkehr für Regionalverkehrszüge nach Lichtenfels

Am viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke München-Berlin wird südlich und nördlich von Bamberg an drei Wochenenden gebaut. Dafür müssen auch die sonst befahrenen Gleise, die neben den Baustellen liegen, gesperrt werden.

Regionalverkehrszüge werden durch Busse ersetzt: Von Freitag, 3. April, 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 5. April, werden alle Regionalzüge und S-Bahnen zwischen Forchheim und Bamberg durch Busse ersetzt. Von Freitag, 17. April, 22 Uhr, bis Montag 20. April, 22 Uhr, und von Freitag 24. April, 22 Uhr, bis Montag, 27. April, 22 Uhr, werden alle Regionalzüge zwischen Bamberg und Lichtenfels durch Busse ersetzt.

Fahrzeitverlängerung

Fernverkehrszüge werden zwischen Erfurt und Nürnberg umgeleitet und erhalten dadurch eine Fahrzeitverlängerung um bis zu 100 Minuten. Dadurch entfallen die planmäßigen Zwischenhalte in Lichtenfels, Bamberg und Erlangen. Die Fahrzeitverlängerung muss von Freitag, 3. April, 22 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 5. April; von Freitag, 17. April, 22 Uhr, bis Montag, 20. April, 22 Uhr, und von Freitag, 24. April, 22 Uhr, bis Montag, 27. April, 22 Uhr, einkalkuliert werden.

Sämtliche Fahrplanänderungen sind in der Fahrplanauskunft im Internet, in der App DB Navigator und an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. Die Bahn bittet die Reisenden und Anwohner um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Die Fahrradmitnahme in den SEV-Bussen ist nur im Rahmen des verfügbaren Platzes möglich und kann nicht garantiert werden.

Höheres Tempo ab Ebensfeld

Der Abschnitt Hallstadt ist Teil der Schnellfahrstrecke München-Berlin. Diese war mit Fertigstellung der etwa 230 Kilometer langen Neubaustrecken Ebensfeld-Erfurt-Leipzig/Halle (Saale) im VDE 8 Ende 2017 eröffnet worden. Derzeit folgt abschnittsweise der viergleisige Ausbau zwischen Nürnberg und Ebensfeld. Die Geschwindigkeit ab Ebensfeld in Richtung Süden wird durch den Ausbau auf 230 km/h für die Fernbahngleise erhöht, die Kapazität vergrößert.

Informationen zu den Baustellen gibt es im Internet unter www.vde8.de/hallstadt-04-2020; www.vde8.de/forchheim-strullen dorf-30.1.2020. red