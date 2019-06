Schienen-Personennahverkehr: Die Bahn hält ab 2020 in Beiersdorf

Der 12. 12. nächsten Jahres, ein Samstag im Dezember, ist für die Bahnstrecke Coburg-Bad Rodach ein besonderer Tag: Die DB-Station & Service-AG weiß heute schon, dass dann der Haltepunkt für die Züge bei Beiersdorf in Betrieb geht. Der Bau- und Umweltsenat stimmte am Freitag dem Vorhaben zu.

Der Freistaat Bayern und die Bahn tragen die Kosten für den 110 Meter langen Bahnsteig und das Wetterschutzhäuschen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt Coburg, bei dem neuen Haltepunkt Stellplätze und einen überdachten Fahrradständer zu schaffen.

Wie Katja Link vom Stadtplanungsamt erklärte, werde zuerst die tatsächliche Zahl der Ein- und Aussteiger abgewartet. Von 190 Personen täglich geht die Bahn aus, die als Pendler oder Ausflügler zum Goldbergsee einen der dort haltenden 28 Züge verlassen und betreten. Zunächst sollen die Parkplätze der Tennisanlage genutzt und gegebenenfalls erweitert werden. Auch Stellplätze für Wohnmobile seien denkbar.

"Stationsoffensive Bayern"

Etwa 20 neue Bahnhaltepunkt entstehen im weiß-blauen Freistaat mit der sogenannten "Stationsoffensive Bayern". Das Projekt soll den Schienen-Personennahverkehr verbessern.

Im März 2016 hatte die Bahn das Projekt zum ersten Mal im Bau- und Umweltsenat vorgestellt. Errichtet werden der barrierefrei zu erreichende Bahnsteig und auch eine angemessene Beleuchtung. Der Bahnsteig befindet sich auf der Beiersdorf zugewandten Seite des Gleises. Im August 2020 sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Ende November dauern.

Mit dem neuen Haltepunkt in Zusammenhang stehen die Bahnübergänge in der Rodacher und in der Friedrich-Rückert-Straße. Diese werden mit Schranken versehen. Dann entfallen dort die Langsamfahrstellen. Bislang sind diese beiden Bahnübergänge lediglich mit rotem Blinklicht gesichert.

Oberbau der Strecke wird saniert

Voraussichtlich im nächsten Jahr will die DB-Netz-AG den Oberbau der Bahnstrecke sanieren. Während der Bauarbeiten wird die Bahnstrecke komplett gesperrt. Grünen-Stadtrat Wolfgang Weiß merkte am Freitag an, die Bahn gehe hier den kostengünstigsten Weg. Ein Haltepunkt beim alten Güterbahnhof-Gelände sei vordringlicher gewesen.

Dem hielt Hans-Heinrich Ulmann (CSB) entgegen, Weiß solle dieses seit vielen Jahren von der Stadt gewollte Projekt nicht kleinreden. cw