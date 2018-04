Schicksalsspiel für Römershag - Aufstiegstraum für Rottershausen vorbei?

Kellerduell in der Kreisklasse Rhön 1 zwischen dem SV Morlesau/Windheim (14./14) und dem SV Römershag (15./7). Die Gäste um den verletzten Spielertrainer James Galloway sammelten gegen Obererthal zwar ein Fleißpünktchen, doch das Remis (2:2) dürfte zu wenig gewesen sein, so dass die Begegnung in Morlesau fast schon ein Schicksalsspiel für den Aufsteiger ist. Die Bold-Truppe kratzte gegen Favorit Steinach an einer Überraschung, musste am Ende aber klein beigeben (1:2) und will nun den Erfolg aus dem Hinspiel in Römershag (5:3) wiederholen, um den direkten Abstiegsplatz im Idealfall zu verlassen.

Derby im Sinntal, wo der FC Bad Brückenau (7./28) die DJK Schondra (13./15) empfängt. Der Motor der Gastgeber ist derweil nach der Winterpause ins Stottern gekommen. Viermal blieb die Elf von Spielertrainer Lubomir Stieranka sieglos, ging an Ostern in Reiterswiesen (1:2) und gegen Spitzenreiter Oerlenbach/Ebenhausen (0:1) leer aus. Gegner Schondra steht das Wasser bis zum Hals. Das 2:2-Remis gegen Wollbach ließ die Truppe von Michael Schröter auf einem Abstiegsplatz verharren.

Nach dem Freitagabend-Spiel gegen Oberthulba steht dem FC Westheim (4./30) gegen den BSC Lauter (5./29) ein weiteres Heimspiel ins Haus. Das Verfolgerduell steht unter dem Zeichen zweier spielstarker Offensivreihen, welches im Hinspiel dank eines späten Ausgleichstreffers von FC-Spielertrainer David Böhm 2:2 endete.



Heimstarke Steinacher

Hoch her ging es im Hinspiel der Partie zwischen dem TSV Steinach (2./36) und der SG Wartmannsroth/Gräfendorf/Dittlofsroda (12./16), das die Gäste aus Steinach am Ende mit 5:4 für sich entschieden. Zuhause ist die Truppe von TSV-Spielertrainer Michael Voll allerdings noch um einiges zielstrebiger, was die Aufgabe von Trainer-Kollege Christoph Mützel nicht einfacher machen dürfte.



Es geht um den Klassenerhalt

Die vermaledeiten Punktverluste gegen Kellerkinder verhinderten für den SV Obererthal (9./26) bisher eine bessere Platzierung. Auch jüngst bei Schlusslicht Römershag reichte es nur zu einem 2:2. Jetzt kommt mit dem SV Garitz (11./18) eine weitere Mannschaft, für die es um den Klassenerhalt geht. Den konnte man im Hinspiel unter anderem dank eines Doppelpacks von Markus Weidinger mit 3:2 besiegen. Doch Vorsicht, auch die Garitzer Schlereth-Elf wehrt sich vehement gegen einen weiteren Abstieg, was man beim Unterzahl-3:3 gegen Steinach eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Dem Freitag-Gastspiel in Sulzthal folgt für den TSV Wollbach (8./26) das Heimspiel gegen die SG Oerlenbach/Ebenhausen (1./43). Der Tabellenführer marschiert unentwegt und tut das, was man von einem Tabellenführer erwartet - gewinnen. Viermal ging die Elf von Spielertrainer Thorsten Büttner als Sieger vom Platz. Doch Michael Jahns "Wollbicher" sollten sich an das Hinspiel erinnern, als man aus Oerlenbach (3:2) alle drei Zähler entführen konnte und der Spielgemeinschaft eine von bisher erst zwei Niederlagen zufügte.

Schlag auf Schlag geht es für den TSV Oberthulba (10./19), der nach dem Gastspiel in Westheim mit der Heimpartie gegen den VfR Sulzthal (3./30) die zweite Spitzenmannschaft vor der Brust hat. In der Vorrundenpartie mühten sich die Schönwiesner-Schützlinge zwar redlich, konnten dem Kreisliga-Absteiger allerdings nur vereinzelt gefährlich werden und unterlagen 1:3.

In der Kreisklasse Rhön 2 erhielten die Aufstiegsambitionen des FC Rottershausen (3./31) an Ostern einen Dämpfer, legten sich die Kanz-Schützlinge doch gleich zwei Niederlagen gegen die Kellerkinder Pfändhausen (0:1) und Windshausen/Brendlorenzen (2:3) ins Nest. Gegen die SG Unsleben/Wollbach (10./22) geht es für die "Spirken" darum, schleunigst wieder in die Erfolgsspur zu kommen.

Mit dem 3:2-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten Ostheim unterstrich der FC Poppenlauer (14./13) seine Ambitionen auf den Klassenerhalt. Dafür möchten die Mannen von Trainer Manuel Düring jetzt noch einen weiteren Schritt tun und gegen die SG Unterweißenbrunn/Frankenheim (6./29) einen Dreier folgen lassen. Im Hinspiel war man der Spielgemeinschaft trotz einer 2:1-Pausenführung mit 2:4 unterlegen.