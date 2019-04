Schicken Sie uns Ihr Hochzeitsbild

Sie erinnern sich noch gut an den schönsten Tag Ihres Lebens, Ihren Hochzeitstag? Vom 6. bis zum 11. Mai lautet unser Thema der Woche "Liebe". Eine Woche lang wollen wir täglich rund um die Liebe berichten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihr Foto zur Verfügung stellen würden. Bitte schreiben Sie das Datum dazu, wer darauf zu sehen ist und Ihren Wohnort. Wenn Sie mögen, können Sie noch ein paar Erinnerungen über die Hochzeit mitteilen. Senden Sie Text und Foto bitte per Mail an redaktion.hoechstadt@infranken.de oder kommen Sie einfach in der Redaktion Höchstadt vorbei. ew