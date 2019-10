Schicke Mode für mehr Figur

Marion Krüger-Hundrup Gezielt hat Sabine Ullich (Name von der Redaktion geändert) das Geschäft "Sell mode plus" in der Hauptwachstraße betreten - genervt von der Suche nach passender Kleidung in den üblichen Läden. Die ist mehr für die Schlanken ohne "Problemzonen" gemacht.

Die Mittfünfzigerin Sabine Ullich hat eine schmale Taille, aber kräftige Hüften und Oberschenkel. Ein Hosenkauf ist für sie normalerweise ein Frusterlebnis: Sitzt die Hose rund um den Po gut, schlabbert der Bund.

Doch bei "Sell mode plus" gibt es Abhilfe. "Wir sind spezialisiert auf Hosen und haben eine große Auswahl für jeden Figurtyp", sagt Seniorchefin Ute Gerull. Nach einem geschulten Blick auf Sabine Ullich zieht sie gleich mehrere Modelle aus einem Stapel zusammengefalteter Exemplare. Tatsächlich: Die Anprobe bringt das gewünschte Ergebnis. Die Hose sitzt perfekt.

Seit nunmehr 25 Jahren schließt "Sell mode plus" eine Lücke in der Bamberger Geschäftswelt. Der Laden beherbergt schicke, individuelle Mode in den Größen 42 bis 54.

Natürlich sind nicht nur Hosen im Angebot. Alles, was frau so braucht für ein flottes Outfit, findet sich darin. Und macht die Damenwelt zwischen etwa 30 und 85 Jahren glücklich.

"Wir haben viele nette Kundinnen, Stammkundinnen, aber auch Touristinnen", erzählt Ute Gerull, die die Geschäftsführung an ihre Tochter Franziska abgegeben hat.

Bamberg sei ein guter Standort für diese Art Mode jenseits von Kollektionen. Und auch wenn die Beratung der Frauen mit mehr Figur zeitintensiv sei: Die beiden Gerulls und ihre vier Mitarbeiterinnen bleiben freundlich, geduldig; auch, wenn jemand ohne Kauf das Geschäft verlässt.

Mit dem 25. Geschäftsjubiläum in Bamberg feiert das Familienunternehmen gleich zwei weitere Geburtstage: Vor 90 Jahren gründete Emma Sell, die Mutter von Ute Gerull, die Firma für gepflegte Damenmode in Schweinfurt. Seit 30 Jahren hat sich das Geschäft mit einer weiteren Filiale in Würzburg auf große Größen spezialisiert.

"Anfänglich mussten wir bei kleinen Herstellern extra Modelle in Auftrag geben", blickt Ute Gerull zurück. Das neue Angebot habe sich schnell herumgesprochen, und die erste Modeboutique für "plus Size" war geboren.

Das Mutter-Tochter-Team Gerull ist davon überzeugt, dass auch in Zeiten des Online-Kaufs im Internet Geschäfte eine Chance haben, "die persönlich und ehrlich geführt sind". Betriebswirtin Franziska Gerull fügt jedoch an: "Ohne unsere freundlichen Mitarbeiter hätten wir nicht diesen Erfolg."

Dieses Lob freut Petra Stappenbacher, die von Anfang an im Bamberger Geschäft dabei ist. Also auch in diesem Jahr 25. Betriebsjubiläum begehen kann. Mit Feuereifer ist sie bei den Vorbereitungen für die Geburtstagswoche vom 11.bis 16. November dabei.

Dann soll es unter anderem in "Sell mode plus" eine Glücksradaktion geben und Präsente für jede Kundin.