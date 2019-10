Am Dienstagvormittag, vermutlich gegen 8 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Einbiegen in die Albacher Straße in Reichmannsdorf eine Scheunenwand und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Sattelzug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.