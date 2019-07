Scheunenfest mit "Korches Brass"

Seit vielen Jahren pflegen Feuerwehr und Gartenbauverein den guten Brauch, am ersten Samstag im August das Scheunenfest zu veranstalten. Am Samstag, 3. August, ab 18 Uhr beginnt der Festbetrieb. Für Stimmung sorgt die Blasmusikgruppe "Korches Brass". Angeboten werden einheimisches Bier, Grillspezialitäten, Pizza, Fisch- und Lachsbrötchen. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Leckereien aus der Region, von denen man sich beim Besuch des Festes überraschen lassen kann. Am Sonntag laden die Veranstalter ab 13.30 Uhr wieder zu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ein. Zur Vorbereitung treffen sich die Helfer ab Mittwoch, 31. Juli, täglich ab 18.30 Uhr am Festplatz. red