Die Feuerwehr lädt am Samstag/Sonntag, 20./21. Juli, zum 10. Scheunenfest im Pfarrgarten ein. Beginn ist am Samstag um 18 Uhr. Auf die Gäste warten Leckereien aus der kalten und warmen Küche. Für Unterhaltung sorgen die "Lolitas". Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst im Pfarrgarten statt. Ab 11.30 Uhr besteht im Pfarrgarten die Möglichkeit zum Mittagessen. Mit Kaffee und Kuchen klingt das Scheunenfest aus. red