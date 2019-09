Scheunenfest in Ampferbach

Bereits zu 14. Mal laden die Ebrachtaler Heimatklänge Ampferbach zu ihrem Scheunenfest ein. In urigem Ambiente bei Bier und Wein sowie bester Blasmusik für Jung und Alt unterhalten die beiden Jugendorchester "Musikzwerge" und "Notenquäler Ampferbach-Lisberg" am heutigen Samstag ab 19 Uhr in der Scheune der Familie Selig, Ampferbach 9. Ab 20 Uhr nehmen die Ebrachtaler Heimatklänge die Plätze auf der Bühne ein und bringen ihr abwechslungsreiches Programm zu Gehör. Alle Infos unter www.ebrachtaler-heimatklaenge.de. red