Scheunen heimgesucht

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmittag, 11.30 Uhr, die Vorhängeschlösser an insgesamt drei Feldscheunen am Flurweg westlich der Bundesstraße 4, Flur-Nr. 394, auf. In einer Scheune mussten die Diebe zudem noch eine Eisentüre aufhebeln, um in die Halle zu gelangen. Offensichtlich fühlten sich die Eindringlinge dann jedoch gestört. Sie ließen diverses bereits zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut zurück und flüchteten. Der angerichtete Sachschaden wird auf 1300 Euro geschätzt. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol