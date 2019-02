Scheune wird zurückgebaut

Am Montag, 25. Februar, findet ab 19 Uhr im Bürgersaal eine Sitzung des Marktgemeinderats statt. Dabei geht es um den Rückbau der Scheune am Dorfgemeinschaftshaus in Steinbach, die Standorte der Mitfahrbänke, die Beschaffung eines neuen Salzsilos, den Frankenwald- Wandermarathon am 4. Mai sowie die Nachbesetzung im Einwohnermeldeamt ab dem 1. April. red