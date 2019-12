Scheune in Almos brennt

Zum Brand einer Scheune ist es am Donnerstag in Almos bei Hiltpoltstein gekommen. Die Scheune brannte komplett aus und droht nun einzustürzen. Geschätzt 100 000 Euro Sachschaden entstanden laut Polizeipräsidium Oberfranken bei dem Brand der Scheune am Nachmittag. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen.

Nachbarn bemerkten gegen 14.30 Uhr das Feuer in der mit Wohnräumen ausgebauten Scheune und setzten den Notruf ab. Als die rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, stand das etwa acht Meter mal zehn Meter große Gebäude schon in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auch mit der Drehleiter vor Ort.

Ins Freie gerettet

Der Bewohner hatte sich bereits ins Freie gerettet und blieb unverletzt. Trotz ihres raschen Eingreifens konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern, dass die Scheune, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, nahezu niederbrannte. Kriminalbeamte aus Bamberg haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Seit einem Jahr war die Scheune von einem Mann bewohnt, wie das Nachrichten- und Fotoportal News5 darüber hinaus berichtet. Er betrieb dort unter anderem eine kleine Autowerkstatt. Das Einzige, was aus dem brennenden Gebäude gerettet werden konnte, ist das Fahrzeug des Mannes. red