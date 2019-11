Scheune geht in Flammen auf

Sachschaden von geschätzten 20 000 Euro entstand am Montagabend beim Brand einer Scheune in Dörfleins. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte kurz nach 18.45 Uhr eine Anwohnerin die brennende Scheune in der Weiherstraße und wählte den Notruf. Schnell waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Brand in der circa zwölf auf fünf Meter großen Scheune aus und drohte, auf das daran angebaute Wohnhaus überzugreifen. Den Feuerwehreinsatzkräften gelang es jedoch rasch, die Flammen zu löschen, so dass das Anwesen unbeschädigt blieb. Die Scheune, in der sich neben Brennholz noch ein Traktor befand, brannte teilweise nieder. Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache auf. red