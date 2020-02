Scheune brannte völlig nieder

15 000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Brandes, der am Samstag gegen 15.10 Uhr in einer Scheune in der Lichtenfelser Straße in Bad Staffelstein ausbrach.

Grund für den Vollbrand waren Reparaturarbeiten an einem Motorrad, wobei Benzin auslief. Weil ein 23-jähriger Bad Staffelsteiner im weiteren Verlauf nicht aufgepasst hatte, fing das Benzin Feuer, wie die Polizeiinspektion Bad Staffelstein in einer Pressemitteilung schreibt. Der 23-Jährige und sein 15-Jähriger Bekannter versuchten zwar noch, das Feuer zu löschen, das misslang allerdings, und die zirka 300 Quadratmeter große, zum Abstellen von Fahrzeugen genutzte Scheune geriet in Vollbrand. Es entstand ein Gesamtschaden, den die Polizei auf rund 15 000 Euro schätzte.

Niemand wurde verletzt

Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. An den benachbarten Gebäuden entstand kein Schaden. Das Feuer war zirka eine Stunde später gelöscht. 187 Einsatzkräfte umliegender Feuerwehren waren beteiligt.

Während der Löscharbeiten blieb die Lichtenfelser Straße vom Marktplatz bis zur Ivo- Hennemann-Straße komplett gesperrt. Die Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk und Bayerischem Roten Kreuz waren bis Mitternacht vor Ort. red