Scheuer: Deutschland-Takt kein Hindernis

Die Stadt soll ICE-Systemhalt werden: Das fordern die hiesigen Politiker und die IHK zu Coburg und meinen damit, dass alle zwei Stunden ein ICE in jede Richtung in Coburg halten solle. Bislang fahren täglich sechs ICE Coburg an (drei in jede Richtung), ab Dezember 2019 sollen es acht werden. So plant die Bahn.

Bahn-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz soll sogar noch mehr in Aussicht gestellt haben, schrieb der Coburger Bundestagsabgeordnete Hans Michelbach (CSU) am 3. Juli in einem Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU): Bei einem Frühstücksgespräch am 27. Juni habe Lutz "versichert, Coburg bei Einführung des Deutschland-Taktes mit einem Zwei-Stunden-Rhythmus ins Fernverkehrsnetz einzubinden". Zum Fernverkehr zählen derzeit ICE- und IC-Verbindungen. Der Deutschland-Takt soll insgesamt ab dem Jahr 2030 greifen, aber laut Bundesverkehrsministerium schon 2021 in den ersten Regionen starten. Der Deutschland-Takt will Nah- und Fernverkehr besser aufeinander abstimmen; auf Hauptachsen sollen halbstündlich Züge fahren.

Ein Fahrplan für den Deutschland-Takt wird zurzeit unter Federführung des Bundesverkehrsministeriums erarbeitet. Der jüngste Entwurf sah eine Verbindung Erfurt-Nürnberg über Coburg vor, und zwar derart, dass stündlich Züge zwischen Coburg und Nürnberg fahren und alle zwei Stunden welche zwischen Nürnberg und Erfurt über Coburg. Laut Entwurf wären diese Verbindungen aber langsamer als die heutigen ICE. Deshalb bat Michelbach in seinem Brief an Scheuer um "ein deutliches politisches Signal", "dass auch das Verkehrsministerium die Pläne der DB AG in Bezug auf Coburg unterstützt", also die Einbindung ins Fernverkehrsnetz.

Nun liegt die Antwort von Minister Scheuer vor: Er habe sich persönlich dafür eingesetzt, dass die DB AG das Fernverkehrsangebot für Coburg weiter ausbaut. "Auch im derzeitigen Gutachterentwurf zum Zielfahrplan für den Deutschland-Takt wird Coburg über die Linie FR 10 angebunden, die sowohl eine Bedienung mit schnellem Regionalverkehr als auch mit Fernverkehr zulässt. Die eingeplante Trasse, die im aktuellen Entwurf stündlich in Richtung Bamberg und zweistündlich in Richtung Erfurt verkehrt, kann auch als ICE-Linie genutzt werden, so dass der Deutschland-Takt einer Anbindung Coburgs an das ICE-Netz nicht im Wege steht. Da die Leistungen im Fernverkehr eigenwirtschaftlich zu erbringen sind, liegt die Entscheidung darüber auch künftig im Verantwortungsbereich der DB Fernverkehr AG beziehungsweise ihrer Wettbewerber."

Möglicherweise wird es schon ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 zusätzliche Verbindungen nach Erfurt geben: Der Freistaat hat sie als Regionalexpress ausgeschrieben. sb