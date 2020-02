Scheßlitzer Räte sind sich in Sachen Baugebiete einig

Auch anstehende Kommunalwahlen lähmen den Scheßlitzer Stadtrat nicht, wie die jüngste Sitzung zeigte. Gleich drei neue Baugebiete standen auf der Tagesordnung zur Beschlussfassung.

Um auch in Zukunft gefeit zu sein gegen unerwünschte Bebauungshöhen wird der "Bebauungs- und Grünordnungsplan Oberer Griesberg" überarbeitet. In Abstimmung mit Jörg Meier von Höhnen & Partner, Bamberg, wird eine enge Fassung definiert, um mögliche Risiken für die Zukunft zu vermeiden. So wurde beschlossen, das Baufenster in der Südwestecke Richtung Süden zu vergrößern und die "Höhenfestsetzung der Oberkante Fußboden des Erdgeschosses" zu definieren, die maximal 50 Zentimeter über dem umgebenden Gelände liegen darf. Der Beschluss erfolgte einstimmig und die Verwaltung wird um Beteiligung von Öffentlichkeit, Träger und Behörden gebeten.

Die 5. Änderung des "Flächennutzungs- und Landschaftsplanes im Bereich des Bebauungs- und Grünordnungsplans Oberer Griesberg" hingegen wurde einstimmig gebilligt und geht mit Bekanntmachung in die nächste Runde.

Geltungsbereich vergrößert

Auch der Bebauungs- und Grünordnungsplan "Pausdorf-Nord" wurde in seiner jetzigen Fassung gebilligt und tritt mit Veröffentlichung in Kraft.

Und auch die 1. Änderung des Bebauungsplans "Brandäcker" mit der 1. Änderung des Bebauungsplan "Bahnhof" sowie der "Ergänzungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss" wurden von den Scheßlitzer Stadträten einstimmig gefasst. Mit dem Ergänzungsbeschluss ist der Geltungsbereich vergrößert worden. Auch hier wird mit der frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit, Träger öffentlicher Belange und Behörden die nächste Runde eingeläutet. UB