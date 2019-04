Scheßlitzer Fahrradbörse

Auf dem Parkplatz an der Mittelschule in Scheßlitz findet am heutigen Samstag die von der Grünen-Ortsgruppe organisierte Fahrradbörse statt. Ab 9 Uhr können Fahrräder und Zubehör auf Kommissionsbasis abgegeben werden. Von 10 bis 12 Uhr ist dann die Fahrradbörse für alle Interessierten geöffnet. Zehn Prozent des erzielten Verkaufspreises werden als Spende für die Johannes-Schule in Scheßlitz einbehalten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. red