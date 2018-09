Scheßlitzer erfolgreich in Schwaben

Die Mountainbiker des TSV Scheßlitz, Lina Dorscht sowie Kilian und Linus Tscharke, haben sich auf den Weg nach Schwaben gemacht, um in Obergessertshausen das Finale der Bundesnachwuchssichtung und der Bayernliga in Angriff zu nehmen. Das ist ihnen erfolgreich gelungen.

Lina Dorscht maß sich in der Altersklasse U17 mit den besten Nachwuchsfahrerinnen. Auf der aufgeweichten Strecke mit vielen Wurzeln und technisch anspruchsvollen Hindernissen brauchte die Scheßlitzerin etwas, um ihren Rhythmus zu finden. Dann nahm sie jedoch Fahrt auf und überholte kurz vor dem Rennende noch eine Vierergruppe, was ihr Rang 7 einbrachte. Dies bedeutete den zweiten Gesamtrang in der Bayernliga. Während Linus Tscharke gleich nach dem Start als Viertplatzierter die Verfolgung der Spitzengruppe aufnahm, hatte Kilian Tscharke mit den Hindernissen zu kämpfen.

In der Bayernwertung Zweiter

Nach fünf Runden und einer Fahrtzeit von 1:12 Stunden beendete Linus Tscharke das Rennen auf dem vierten, Kilian Tscharke auf dem achten Rang. In der Bayernligawertung kam Kilian Tscharke auf den zweiten Platz, Linus Tscharke auf den vierten. red