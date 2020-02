Scheßlitz öffnet Anmeldung

Der TSV Scheßlitz veranstaltet am Sonntag, 21. Juni, seinen 34. Sparkassen-Burgholzlauf und den 3. Florapharm- Jura-Trail. Dieser erlebnisreiche Lauf führt über 16 Kilometer auf zum Teil sehr schönen, aber auch steilen sieben Singletrails am Gügel vorbei bis auf die Jurahöhen bei Neudorf. Bis das Ziel in Scheßlitz wieder erreicht ist, sind 450 Höhenmeter zu überwinden. Beim Burgholzlauf werden drei Strecken angeboten. Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich für alle Läufe unter www.laufgruppe-tsv-schesslitz.de anzumelden. Dort befinden sich auch Ausschreibung, Streckenkarten und Höhenprofil. red