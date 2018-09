Scherdel-Open in Tiefenlauter

Kurz vor dem Start in die neue Tischtennissaison 2018/2019 bietet sich für die Aktiven ein Wettbewerb beim TTC Tiefenlauter als gute Vorbereitung an. Das inzwischen zur Tradition gewordene Scherdel-Open-Pokalturnier findet an drei Tagen in Folge vom Freitag, 7. September, bis zum Sonntag, 9. September statt. Eingeladen sind die Spieler und Spielerinnen aller oberfränkischen Tischtennis-Vereine. Die Schirmherrschaft hat erneut der Coburger Landrat Michael Busch übernommen.

Der Zeitplan dieses in der Hellmut-Deffner-Sportanlage, Bahnhofstraße 1, in Lautertal über die Bühne gehende privaten Pokalturniers (es erfolgt keine Wertung in Click-TT) ist wie folgt: Freitag, 7. September, 19 Uhr: Senioren/-innen aller Altersklassen der Bezirksligen und Bezirksklassen.

Samstag, 8. September, 18 Uhr: Damen und Herren der Bezirksklassen.

Sonntag, 9. September: 9.30 Uhr: Damen und Herren der Bezirksligen; 10.30 Uhr Damen und Herren ab der Landesliga aufwärts.

Gespielt wird beim Einzel im K.o.-System mit Vorgeschalteter Qualifikationsrunde. Im Doppel kommt das einfache K.o.-System zur Anwendung. Für die Sieger beziehungsweise Bestplatzierten gibt es Pokale, Urkunden und Sachpreise. Anmeldungen sind noch bis 15 Minuten vor Beginn der jeweiligen Konkurrenz möglich. Voranmeldungen sind erwünscht an Werner Schirmer unter Telefon 09566/80365 oder E-Mail:werner.schirmer@axa.de. hf