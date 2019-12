Schenken soll Freude sein

Gesanglich, instrumental und spielerisch überbrachten die Schüler des Gymnasiums Ernestinum am Donnerstagabend in der Heiligkreuzkirche ihre Weihnachtswünsche einem großen begeisterten Publikum.

Knapp 200 Akteure standen in der Heiligkreuzkirche auf der Bühne des Altarraums. Viele Wochen hatten die Schüler unter Anleitung ihrer Lehrer aus den Fachschaften Kunst, Musik und Religion ein beeindruckendes Programm auf die Beine gestellt und stimmten damit besinnlich auf das Weihnachtsfest ein.

Das Thema "Weihnachtswünsche" zog sich durch den Reigen von Liedern und Instrumentalstücken und kreativ gestalteten Auftritten. Was man sich so zu Weihnachten wünscht? Das wollten die Schüler der 6. Klassen bei einer Umfrage wissen und erfuhren: Die Palette reicht von Spielzeug oder einer Zeitmaschine bis hin zu Freundschaft, Frieden und Gerechtigkeit.

Ein bisschen verdutzt, sagte Schulleiter Bernd Jakob in seiner Begrüßungsrede, sei er jedoch gewesen, als er auf dem Programmheftchen das Lied der Prinzen "Ich wär so gerne Millionär" fand. Aber auch bei diesen Zeilen, meinte er, gehe es um Wünsche und die damit verbundenen verschiedenen Perspektiven. Jakob begrüßte nicht nur die große Schulfamilie des Ernestinums inklusive Eltern und Ehemaliger, er wünschte in deren Namen auch allen ein besinnliches Fest mit vielen erfüllten Wünschen. Auch Jonas Wunderer, Fachschaft Religion, beleuchtete in seinen Worten die Geschichte des Schenkens und sagte: "Möge dieses zur Freude und nicht zur Last werden."

Unter der Ägide von Veronika Schleicher und Thomas Hümpfner von der Fachschaft Musik wurde gesungen, musiziert und gespielt. Es gab traditionelle und klassische Weihnachtslieder, Weihnachtsmedleys, einen selbst geschrieben Weihnachtsrap der 5. Klassen, Chorgesang aus Unter-, Mittel- und Oberstufe, ein gestandenes Männerensemble mit kräftigen Stimmen und Soloauftritte, die für stürmischen Beifall sorgen, wie der von Alissa Spaaij, die "Gott, deine Kinder" sang, oder Eileen Böhm, deren Interpretation von "Someone you loved" ein beeindruckendes Gesangstalent offenbarte. Mit "Irischen Segenswünschen", aus hundert Kehlen in der Heiligkreuzkirche gesungen, verabschiedete sich das Ernestinum in die Weihnachtsferien.