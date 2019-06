Scheler vereint nun zwei Ämter auf sich

"Drei Tage konnten wir bei schönstem Wetter unser Schützenfest feiern", bilanzierte der Vorsitzende der Schützengesellschaft Neuensorg, Manfred Dreßel, als er die Proklamation einleitete. Diese stellte auch heuer wieder den Festhöhepunkt dar und wurde mit Spannung von allen erwartet. Dreßel dankte dem scheidenden Schützenkönig Günter Götz und Jugendkönig Noah Hein für die gelungene Abholung und für die Regentschaft. Das Schützenfest nutzte Dreßel, um der Bogenabteilung für ihr außerordentliches Engagement Anerkennung zu zollen. Die Abteilung sei eine Bereicherung für die Neuensorger Schützen.

An den drei Festtagen sorgten die Schlosskapelle Erlach, "2nd Chance" und die Schwürbitzer Blaskapelle für passende Unterhaltungsmusik und Partystimmung. "Es wurden teilweise recht knappe Ergebnisse erzielt", gab Schützenmeister Thomas Scheler bekannt. Um die Königswürde kämpften 34 Erwachsene und sieben Nachwuchsschützen.

Am Ende gab Thomas Scheler selbst den besten Schuss ab und wurde Schützenkönig. Er gehört seit dem 1. Juli 1971 der Schützengesellschaft an und kommt aus einer Schützenfamilie. Er wurde als Nachwuchsschütze Jugendkönig und wurde 1991 sowie im Jahr 2000 Schützenkönig. "Ich habe es mir heuer gewünscht", gab der frischgebackene Regent offen zu und freute sich unbändig.

Auch den Pokal gewonnen

Mit 30,8 Ringen gewann Thomas Scheler außerdem den Königspokal, der auf die beste Gesamtringwertung der drei abgegebenen Königsschüsse vergeben wird. Als erster Ritter steht ihm Nico Guthseel (52,9-Teiler) und als zweite Ritterin Corinna Fischer (116,6-Teiler) zur Seite. Über die Bogenabteilung kam der neue Jugendkönig Paul Langbein zum Verein und zeigte, dass er auch mit dem Luftgewehr umgehen kann. Weil Vorjahresjugendkönig Noah Hein (130,5-Teiler) für den Titel gesperrt ist und demnach 1. Jugendritter wurde, reichte Paul ein 293,7-Teiler, um Nachwuchsregent zu werden. Zweiter Jugendritter ist Pascal Fischer (305,1-Teiler). Den Jugendpokal, der im selben Modus wie der Königspokal ausgeschossen wird, gewann Noah Hein (28,7 Ringe).

Das Jedermann-Bogenschießen, an dem sich fast 150 Erwachsene und Schüler sowie knapp 50 Teams beteiligten, brachte folgendes Ergebnis: Bei den Herren gewann Manfred Fechner (71,02 Ringe), bei den Damen Lisa Hümmer (73 Ringe), bei den Schülern Matteo Vollert (58,0 Ringe) und die beste Mannschaft waren die "Oldies" (196 Ringe). Im Vorfeld des Schützenfestes wurde das Hauptschießen abgehalten. An diesem gingen Aktive befreundeter und benachbarter Schützenvereine an den Start. Alexandra Kemnitzer