"Scheiter heiter!" mit Nicole Staudinger

Über 10 000 Leserinnen ließen sich bereits von ihrer neuen Leseshow mitreißen. Das Netzwerk Frauen für Frauen lädt die Bestsellerautorin Nicole Staudinger am Donnerstag, 27. September, nach Coburg ein. Um 19 Uhr liest sie in der Brose-Aula der Hochschule Coburg.

"Stehaufqueen" ist das dritte Buch der 36-jährigen zweifachen Mutter. Und dabei hatte sie Schreiben, nach eigenen Angaben, wirklich nicht auf dem Plan. Als sie vor vier Jahren an Brustkrebs erkrankte und anfing, ihre Erlebnisse zu Papier zu bringen, kam diese Gabe quasi über Nacht. Ihr Buch landete auf der Bestsellerliste. Ihr zweites Werk "Schlagfertigkeitsqueen" wurde sogar zum internationalen Bestseller.

Nicole Staudinger ist der lebende Beweis dafür, dass es sich lohnt, ganz gleich, wie tief man fällt, wieder aufzustehen. Dieses Lebensmotto hat sie in ihrem neuen Programm verarbeitet. Mit der Leseshow "Stehaufqueen" gibt die Erfolgsautorin in ihrer gewohnten charmanten und witzigen Art Tipps, wie man auch in Krisen immer wieder Ja zum Leben sagen kann. Sie selbst meint: "Dieses Buch hat mir viel abverlangt, weil es so persönlich ist. Trotzdem lustig. Aber auch hier und da ein bisschen traurig vielleicht. Auf jeden Fall ist es vom ganzen Herzen." "Staudinger macht Mut, dem Leben mit Humor und Zuversicht zu begegnen, denn: In jeder Frau steckt eine Stehaufque en!", heißt es in einer Pressemitteilung zur Veranstaltungsankündigung.

Karten gibt es im Vorverkauf (17 Euro) in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, online auf www.tickets.inFranken.de, über die kostenlose Tickethotline 0800/9009100 oder bei der Buchhandlung Riemann. Restkarten an der Abendkasse kosten 20 Euro. Einlass zur Leseshow ist ab 18 Uhr. Gäste können im Parkhaus der Hochschule parken.

Das Netzwerk Frauen für Frauen, initiiert von den Gleichstellungsbeauftragten aus Stadt und Landkreis Coburg, der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, den Jobcentern von Stadt und Land und der Hochschule Coburg, lädt ein. red