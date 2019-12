Scheinwerfer und Stoßstange demoliert

Eine Unfallflucht in Schweinfurt zeigte ein Knetzgauer bei der Polizei in Haßfurt an. Der Knetzgauer hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz in der Ernst-Sachs-Straße in Schweinfurt abgestellt. Dort stand der schwarze VW Passat am Dienstag von 5.30 bis 14.20 Uhr. Als er nach der Arbeit in seinem Wohnort in Knetzgau ankam, stellte er einen Schaden an der Stoßstange und am rechten vorderen Scheinwerfer fest. Die Schadenshöhe beträgt 1500 Euro. Der Verursacher des Schadens in Schweinfurt hatte sich aus dem Staub gemacht. red