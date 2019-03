Scheibenwischer beschädigt

Im Bereich der Patientenparkplätze des KfH-Nierenzentrums in der Friesener Straße wurde am Mittwochabend, zwischen 19.15 und 20 Uhr, ein geparkter Ford S-Max beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte einen der Scheibenwischer umgebogen und hierbei einen Schaden in Höhe von rund 40 Euro verursacht.