Scheiben von zwei Autos eingeschlagen

Am Nachmittag des Feiertages "Tag der deutschen Einheit" wurde an zwei Fahrzeugen, einem roten VW-Bus mit Haßfurter Kennzeichen und einem schwarzen A4 mit Coburger Kennzeichen, die im Bereich der Obermain-Therme parkten, die Scheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren die offen liegenden Handtaschen entwendet. An einem weiteren Fahrzeug, einem weißen Volvo mit Kulmbacher Kennzeichen, wurde ebenfalls versucht, die Scheibe einzuschlagen, jedoch scheiterte der Täter hier.

Ferner wurde am Nachmittag an einem blauen Golf mit Bamberger Kennzeichen die hintere rechte Beleuchtungseinheit eingeschlagen.

Wer am Nachmittag in diesem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zum Täter machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/22230 in Verbindung zu setzen.