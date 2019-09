An drei in der Kurhausstraße geparkten Fahrzeugen wurden am Dienstag, zwischen 4 und 7.15 Uhr die Windschutzscheiben mit mit blauer Farbe beschmiert, meldet die Polizei.Das Motiv ist noch unklar. Wer hat Beobachtungen gemacht? - Hinweise an die Polizei Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060. pol