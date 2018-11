Scheibe kaputt - Geldbörse gestohlen

Eine unschöne Überraschung erlebte ein Besucher des Tambacher Wildparkes, als er zu seinem Auto zurückkam. Er hatte am Sonntagvormittag seinen Pkw am dortigen Parkplatz abgestellt. An dem blauen Smart war die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und eine am Sitz in einem Korb abgelegte Geldbörse war weg, gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat im Zeitraum von 10.30 bis 13.30 Uhr dort etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09561/645-0 bei der Polizei in Coburg zu melden. pol