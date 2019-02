Scheibe eingeworfen

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend in der Raiffeisenstraße in Garitz ein Fenster an einem Wohnhaus eingeworfen. Dazu musste er erst einmal den Innenhof betreten. Er konnte aber unerkannt flüchten. In die Wohnung ist er nicht eingedrungen, einbrechen wollte er also offenbar nicht, sondern nur jemandem grundsätzlich Schaden zufügen, vermutet die Polizei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, zu melden. pol