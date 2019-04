Scheibe eingeschlagen

Die Jugendgruppe aus dem Markt Wildflecken musste am Mittwochnachmittag feststellen, dass die Tür des Jugendraums mit einer Bierflasche eingeschlagen worden war. Diese Tat sei einfach nur ärgerlich, so Gemeindejugendarbeiterin Ulrike Abersfelder. "Die Erneuerung der Tür muss ja von der Gemeinde gezahlt werden, was sich auf das Budget der Jugendarbeit auswirken kann, falls so was öfter passiert", erklärt sie. Das heißt, es wäre dann weniger Geld für Ausflüge und andere Anschaffungen vorhanden. Außerdem rücke eine eingeschlagene Tür die Jugend in kein gutes Licht, da man den Raum natürlich gleich mit ihnen in Verbindung bringe - obwohl diese über die Tat genauso erschrocken gewesen wären, wie Abersfelder. Wer für den Schaden verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt. lh