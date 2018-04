Scheibe eingeschlagen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und Fahrgast kam es am Freitagnachmittag am Bahnhof. Weil der Fahrer es ihm untersagte, mit seiner offenen Bierflasche in den Bus einzusteigen, warf ein etwa 50 Jahre alter Mann die Flasche gegen die Scheibe des Busses, die zu Bruch ging. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Nach seiner Tat flüchtete der Mann. pol