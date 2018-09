Scheibe eingeschlagen und Geldbörse geklaut

Am Sonntag gegen Mitternacht hat ein 44-Jähriger sein Auto in der Bamberger Straße in Neuses geparkt und hat am Sonntag gegen 9 Uhr feststellen müssen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fenster der Beifahrerseite seines schwarzen Volvo eingeschlagen hatte. Es wurde seine Geldbörse entwendet und ein Sachschaden von circa 500 Euro am Wagen verursacht. Wer verdächtigte Beobachtungen in diesem Bereich wahrnehmen konnte, wende sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0.