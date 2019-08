Scheibe eingeschlagen mit rosa Fingernagel?

Ist ein

rosalackierter künstlicher Fingernagel das entscheidende Indiz? Jedenfalls wurde er unterhalb einer eingeschlagenen Heckscheibe aufgefunden. Wie die Polizei meldete, war am Mittwoch, von 13.15 bis 15.45 Uhr, ein 5er-BMW in der Schlesierstraße in Oberwildflecken im Bereich der Hausnummer 49 geparkt. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe eingeschlagen worden war, meldete die Polizei. Direkt unterhalb der Schadensstelle lag besagter Fingernagel. Bad Brückenaus Polizeiinspektion erbittet Hinweise auf den Täter unter Tel.: 09741/6060. pol