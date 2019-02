Scheibe eines Renault eingeschlagen

In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmittag hat ein unbekannter Täter in der Kirchenstraße in Unterleinleiter auf Höhe des Anwesens 10 die Heckscheibe eines geparkten blauen Renault Scenic eingeschlagen. Dabei richtete der Täter einen Schaden in Höhe von 500 Euro an. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09194/7388-0.