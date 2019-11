Scheibe der Hecktür eines Fiats beschädigt

Ein 41-Jähriger stellte am Samstag gegen 5 Uhr seinen schwarzen Fiat Talento auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Baur in der Dr.-Friedrich-Baur-Straße ab. Als er am Sonntag gegen 16 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter in der Zwischenzeit die Scheibe seiner rechten Hecktür beschädigt hat. Dem 41-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von etwa 250 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol