Scheckübergabe an Hilfswerk in Uganda

Die Überreichung des Erlöses des ersten Weihnachtsmarkts an der Staatlichen Realschule Ebermannstadt fand nun statt. Der Gründer des gemeinnützigen Werkes "Project Two-Five", Mac John Njidda, und seine aus Hausen stammende Frau Judith kamen hierfür an die Schule.

Sie wurden begleitet von Damaris Dafam, die aus Ebermannstadt stammt und ebenfalls die Arbeit von "Project Two-Five" mit ihrem Mann in Uganda leitet.

Der Schulleiter Harald Pitter freute sich, dass er ihnen einen Scheck über den stolzen Betrag von 2110 Euro überreichen konnte. Dieser Betrag wurde dankbar entgegengenommen, denn die hervorragende Arbeit des Hilfswerks werde bisher nur durch Spenden finanziert.

Eingebettet war die Schecküberreichung von einer spontanen Berichterstattung über die Arbeit des Missionswerks vor Schülern der sechsten Klasse in der Aula der Realschule sowie dem geplanten Besuch im Unterricht einer zehnten Klasse. Beide Klassen hörten sehr interessiert zu und stellten Fragen über das Leben und die Arbeit der Hilfsorganisation in Afrika. Die Vision von "Project Two-Five" ist es, den Menschen in Afrika eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Dies geschieht ganz praktisch durch Ausbildungsschulen.

Die Ebermannstadter Schüler freuten sich, dass sie diese wertvolle Arbeit mit dem Erlös, der durch die Verkäufe auf dem ersten Weihnachtsmarkt entstand, unterstützen konnten, wie Friederike Bennesch vom Werteteam der Fachschaft Kunst der Staatlichen Realschule Ebermannstadt mitteilt. red