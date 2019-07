Scheck der Schwabachtaler Musikanten für Grundschule

Die Benefizkonzerte der "Original Schwabachtaler Musikanten" sind inzwischen so legendär wie die Musikband selbst. Besonders das Benefizkonzert am Ostersonntag ist nicht mehr wegzudenken. Zwei Mal in Folge fand es in Neunkirchen am Brand statt und jedes Mal in einer ausverkauften Halle. Die Spende des Konzerts bleibt in der Gemeinde, in der das Benefizkonzert stattfand.

Und spätestens dabei wird sichtbar, dass sich der Erfolg der Musiker auch in der Höhe des Betrags auf dem Scheck erkennen lässt. "Letztes Jahr hatten wir einen neuen Rekord aufgestellt, den wir dieses Jahr noch verbessern konnten", freute sich Dominik Eger von den "Schwabachtaler Musikanten".

Dominik Eger und der Dirigent Robert Häfner konnten dem erfreuten Bürgermeister Heinz Richter (FW) und der strahlenden Grundschulrektorin Beate Kuen einen Scheck in Höhe von 2300 Euro überreichen. Passende Gelegenheit für diese Scheckübergabe bot das Musical, der Abschluss des Trommelprojekts in der Grundschule.

Doch bevor die Schüler auf die Trommeln klopften, betonte Bürgermeister Richter, dass die neue Schule unter Beteiligung der Schüler selbst konzipiert werden soll. Die "Baupiloten", ein preisgekröntes Architektenbüro aus Berlin, war gekommen, um die Kindervisionen auszuloten und baulich ins neue Schulhaus zu integrieren. Doch diese Planung kostet Geld. Als finanzielle Unterstützung dient nun der Scheck der "Original Schwabachtaler Musikanten", die sich selbst am meisten freuten, mit dem Scheck helfen zu können.

Petra Malbrich