Der Awo-Treff am Bürglaßschlösschen lädt am Samstag, 25. Mai, von 14 bis 17 Uhr Schüler, Kinder und junge Erwachsene zum Mitmachen ein. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Repaircafé zeigen an Beispielen, wie man sich mit etwas Know-how und einfachen Werkzeugen helfen kann, wenn es darum geht, einfache Reparaturarbeiten durchzuführen. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung unter der Telefonnummer 09561/94415 ist erforderlich. Teilnahmegebühren fallen nicht an. red