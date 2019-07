Schauspieler und Anwohner im Dialog

Der Kultur-Förderpreis der Stadt Bamberg wird in diesem Jahr an den Verein "TiG Theater im Gärtnerviertel e. V." vergeben. Dies hat der Bamberger Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen und damit die Entscheidung der Jury einstimmig bestätigt, wie die Pressestelle aus dem Rathaus mitteilt.

Das Theater im Gärtnerviertel (TiG) bereichert seit fünf Jahren nachhaltig das Kulturleben der Stadt Bamberg. Das Team aus Theaterprofis fand 2014 zusammen; initiativ waren hier Nina Lorenz, Theaterwissenschaftlerin mit vielfältiger Regieerfahrung, und der Schauspieler und Sprecher Stephan Bach. Beide sind im Gärtnerviertel ansässig und über viele Theaterprojekte mit Bamberg verbunden. Ohne einen festgelegten, dauerhaften Spielort sollte das eigene Viertel, das zum Welterbe der Stadt zählt, zu einer innovativen Bühne werden.

An alltäglichen Orten

Alltägliche Orte werden in Theaterstätten verwandelt, die Besonderheit eines jeden Ortes wird als Inspiration und Herausforderung begriffen. Längst hat sich die Kreativität des gesamten Theaterteams über das Viertel hinausbewegt. Ob Ladengeschäft, Industriehalle, Künstleratelier, Büros, Wirtshäuser oder Gärten, an unterschiedlichsten und außergewöhnlichen Orten werden die Stücke in Szene gesetzt. Ein intensiver Dialog zwischen Schauspielern und Anwohnern entsteht so fast zwangsläufig und gehört zum Konzept des Teams.

Das Theater im Gärtnerviertel verspricht, ,,aktuelle, lustige, brisante, anspruchsvolle und experimentelle Stücke für Erwachsene und Jugendliche". Und dieses Versprechen haben sie mit allen ihren bisherigen, stets ausverkauften Aufführungen mehr als eingelöst, so die Jury. Die "Mehrgleisigkeit" ist den Akteuren sehr wichtig: Klassiker, zeitgenössische Dramatik, Volkstheater stehen gleichbedeutend nebeneinander. So werden auch Leute angesprochen, die dem Theater an sich eher skeptisch gegenüberstehen.

Innovativ und experimentell

Angebote für Jugendliche, Sozialeinrichtungen der Jugendarbeit, Schulklassen sind ein weiteres zentrales Anliegen. Mit ebenso innovativen wie experimentellen Darstellungsmitteln werden aktuelle gesellschaftsbezogene Themen aufgegriffen, szenisch umgesetzt und in Diskussionsrunden, Projekten und Workshops zusätzlich vertieft.

Zweiter Bürgermeister und Kulturreferent Christian Lange zeigte sich begeistert über die Entscheidung: "Die Kulturstadt Bamberg ist stolz auf die lebendige und wachsende freie Theaterszene. Ich freue mich deshalb darüber, dass mit dem Theater im Gärtnerviertel eines dieser Theater mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet wird." Der Kultur-Förderpreis 2019 wird am 16. Oktober im Großen Haus des E.T.A.-Hoffmann-Theaters offiziell verliehen. red