Begleitet von Ketevan Warmuth am Klavier liest der Schauspieler Friedhelm Eberle aus Leipzig im Felix-Müller-Museum Neunkirchen am Brand am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr. Auf dem Programm steht "Reineke Fuchs", Versepos in zwölf Gesängen von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1793. Der Eintrittspreis zur Lesung beträgt 16 Euro, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte. Es stehen nur noch wenige Restkarten zur Verfügung; Kartenreservierung unter Telefon 09134/1837. red