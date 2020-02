Schaurig-schön

Am 7. und 8. März gastiert die Spinnen- und Reptilien-Ausstellung in der Stadthalle. Über 270 Spinnen, Reptilien, Amphibien und Insekten können die Besucher direkt in die Augen zu schauen. 111 verschiedene Arten sind in den Terrarien vertreten. Mehrmals täglich werden die Tiere von Pflegern aus den Terrarien genommen und können auch angefasst werden. Die Ausstellung ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Foto: Veranstalter