Schaum ist unbedenklich

Schaum auf der Regnitz hinter dem Jahnwehr hat unlängst Besorgnis bei Bambergern ausgelöst: Ist da etwas Bedenkliches im Wasser? Das Umweltamt gibt Entwarnung, wie auf FT-Nachfrage von der Pressestelle zu erfahren ist. Die Behörde habe sich vor Ort umgesehen und die Situation beurteilt, erklärt Sprecherin Ulrike Siebenhaar. Ergebnis: Der Schaum ist natürlichen Ursprungs und wird durch überwiegend physikalische Prozesse erzeugt.

Es handle sich laut Siebenhaar um eine "Kombination aus Aufwühlung des Sedimentes durch Niederschläge und hohe Wasserstände sowie die Umwälzung durch die Fallhöhe am Wehr". Feine Partikel wie Ton, Schluff, Feinsand oder Pollen könnten so in Verbindung mit natürlichen organischen Stoffen zur Schaumbildung führen. Die aufgewirbelten Sedimente seien an der Wassertrübung erkennbar. "Der Schaum war geruchlich nicht auffällig, ist schnell zerfallen und hat Sedimentanteile erkennen lassen", erklärt die Stadtsprecherin und weist darauf hin, dass das Phänomen häufig im Frühjahr oder Herbst auftritt. Die Wasserschutzpolizei wurde vom Umweltamt über die Ergebnisse informiert. mm